Появились кадры со съемок "Последней дуэли" Ридли Скотта

На фото мелькают лица Адама Драйвера, Бена Аффлека и Мэтта Дэймона.

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль". На кадрах мелькают лица Адама Драйвера, Бена Аффлека и Мэтта Дэймона.

Сюжет фильма основан на одноименной книге Эрика Ягра. Ее киноадаптацией занимались сами Аффлек и Дэймон, а также Николь Холофсенер.

Действие разворачивается в 14 веке. История рассказывает о мести двух бывших лучших друзей Жака де Гри (Адам Драйвер) и Жана де Карружа (Мэтт Дэймон). После того, как рыцарь возвращается с войны, он обвиняет друга в изнасиловании своей жены. Проблема заключается в том, что женщине никто не верит.

В результате рыцарь обращается за помощью к королю Франции. Он просит его изменить решение, вынесенное в пользу его бывшего друга. В результате им назначают дуэль, победитель которой будет объявлен правым в этом деле. Если проиграет рыцарь, то его жену сожгут в качестве наказания за ложные обвинения.

Рыцарей сыграют Мэтт Дэймон и Адам Драйвер. Изначально противником Дэймона должен был быть Бен Аффлек. Один из источников утверждает, что актер играет короля Карла VI. Жену рыцаря исполнит Джоди Комер.

Фильм Ридли Скотта выйдет в ограниченный прокат США 25 декабря. В Великобритании ленту покажут 8 января 2021 года. Когда премьеру увидят россияне, пока неизвестно.

Адам Драйвер в роли Жака де Гри

Мэтт Дэймон в роли Жана де Карружа

Бен Аффлек в роли Карла VI (предположительно)

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Фото: Twitter