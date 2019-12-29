Объявлен состав жюри нового шоу "Маска" на НТВ

Ведущим стал артист КВН Вячеслав Макаров.

Организаторы нового музыкального шоу "Маска" на телеканале НТВ во время прямой трансляции "ВКонтакте" объявили состав жюри. В звездную пятерку попали Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян и Тимур Родригез. Ведущем стал артист КВН Вячеслав Макаров.

Кроме того, зрителям показали три костюма, в которых будут петь конкурсанты. Трое из них выступят в образах Льва, Яйца и Попугая.

В самом интригующем вокальном поединке сойдутся 12 звезд шоу-бизнеса. В их числе певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены. Их имена будут храниться в строжайшем секрете. Участники выступят в необычных костюмах и масках, которые были разработаны специально для каждого конкурсанта.

Первый выпуск нового шоу выйдет на телеканале НТВ 1 марта. Начало в 20:10.

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Фото: ВКонтакте / Маска