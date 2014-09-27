Глава МВФ призвала значительно усилить работу над снижением уровней госдолга в мире

Кристалина Георгиева указала на тенденции в мировой экономике.

Мировому сообществу необходимо значительно усилить работу над снижением долговой нагрузки, которая "душит" экономические системы развитых и развивающихся стран, а также государств с низким уровнем доходов. Соответствующий комментарий дала от 13 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она выступила с докладом на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Ранее иностранный аналитик уведомила аудиторию, что глобальный государственный долг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики. Она объяснила такую ситуацию тем, что рост объема заимствований в первую очередь связан с увеличением госдолга в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой.

Мы должны быть гораздо более сфокусированными на снижении уровней долга, поскольку очень высокий долг душит экономики. Кристалина Георгиева, глава МВФ

В отношении стран с низким уровнем доходов Кристалина Георгиева указала, что их национальные правительства лишены доступа к новому финансированию, в результате чего их долг не растет. При этом государствам по-прежнему "невероятно сложно справляться" с существующими задолженностями.

