Международные резервы РФ достигли рекорда в 712,6 млрд долларов
Сегодня, 10:29
Предыдущий максимум составлял 695,5 млрд долларов.

Международные резервы РФ достигли рекорда в 712,6 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Отмечается, в период с 12-го по 19 сентября международные резервы страны выросли на 1,1%. Прирост составил 7,5 млрд долларов. Предыдущий максимум был достигнут 25 июля, тогда значение составляло 695,5 млрд долларов.

Также в ЦБ напомнили, что за прошлый год международные резервы увеличились на 1,8% и составляли 609,1 млрд долларов. Напомним, что международные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Ранее мы сообщали, что Минфин включил продажу Домодедово в план до конца года.

Фото: pxhere.com

