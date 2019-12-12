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Глава МВД Украины заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

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Официально личности задержанных пока не раскрыты.

В четверг, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков в соцсетях сообщил, что задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета. Уточняется, что фигуранты дела задержаны полицией с согласия Генпрокуратуры.

Местные СМИ назвали предполагаемых подозреваемых. Сообщается о возможном задержании киевского рок-музыканта Андрея Антоненко, врача-волонтера Юлии Кузьменко, а также Петра Кияна и Яны Дугарь. Предполагается, что все они были участниками конфликта на Донбассе. 

Отметим, что Павел Шеремет умер в июле 2016 года после взрыва автомобиля. Ранее Piter.tv публиковал видео с места трагедии в Киеве.

Мы сообщали о том, что Владимир Зеленский вывел формулу будущего Украины в своей статье.

Видео: YouTube / North America, Santa Cruz Films

Теги: убийство, украина, шеремет
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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