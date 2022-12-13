Глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране

Сулейман Сойлу в очередной раз негативно оценил политику Вашингтона в отношении Анкары.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в эфире местного телеканала CNN Turk о том, что американские представители вмешиваются в выборы, которые проходят в Турции.

США вмешиваются в эти выборы... Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже… Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции. Сулейман Сойлу, глава МВД Турции

Лидер политической партии Memleket Мухаррем Индже публично объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до проведения президентских выборов, теперь за кресло главы государства будут бороться три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, член от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.

США пытаются создать террористическое государство, заявил глава МВД Турции.

Фото и видео: YouTube / CNN Türk