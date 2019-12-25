Глава МВД Сербии: страна никогда не будет членом НАТО

Александр Вулин выступает за политику военного нейтралитета.

Глава МВД Сербии заявил, что страна никогда не будет членом НАТО. Такое заявление чиновник сообщил в рамках конференции, организованной в Международном дискуссионном клубе "Валдай". Мероприятие проводится в Русском доме на территории Белграда. Руководитель правоохранительного ведомства подчеркнул, что государство намерено остаться военно нейтральным.

Сербия никогда не будет членом НАТО. Для этого пришлось бы изменить всю структуру государства. Мы готовы отдать за мир почти все, а за свободу - все. Александр Вулин, глава МВД Сербии

Чиновник заявил участникам конференции о том, что гордится тем, что президент Александр Вучич выбрал для развития Сербии политику нейтралитета. Вулин объяснил, что государство давно определилось со стратегией и никакие подозрения в обратном не имеют под собой реальных оснований. В МВД подчеркнули, что Сербия утвердила парламентское решение, стратегию по национальной обороне, подписала необходимые документы.

Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за давления Евросоюза.

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