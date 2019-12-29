Глава МВД Германии отказался жать руку Меркель из-за коронавируса

Не хочет заболеть

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что откажется от рукопожатий. Он опасается коронавируса.

Инцидент с Меркель произошёл на встрече с представителями объединений мигрантов в Берлине. Видео оттуда опубликовали немецкие журналисты в Twitter.

Ангела Меркель в ответ на решение Зеехофера подняла руки вверх. Под смех аудитории канцлер Германии прошла на своё место.

Ранее стало известно, когда состоятся выборы нового лидера ХДС в Германии.

Видео: YouTube / WELT netzreporterin - Antje Lorenz