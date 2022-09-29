Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по "Северным потокам"

Криста Микконен упала в ходе брифинга со СМИ.

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен 28 сентября упала в обморок на вечернем брифинге с журналистами, посвященном ситуации с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2". Мероприятие транслировалось местными изданиями. Чиновники собрались в Доме правительства. На вопросы СМИ об энергетической диверсии на российских трубопроводах отвечали премьер-министр страны, главы министерств по обороне, иностранным делам и внутренних дел. Во время опроса одного из корреспондентов премьер-министру Санне Марин глава МВД Микконен неожиданно потеряла сознание.

Длинное заседание: необходима вода. ведущая пресс-конференции

В ответ на это Санна Марин подтвердила, что у правительства "был длинный день". В это время остальные присутствовавшие помогали пострадавшему министру.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Хайлайт