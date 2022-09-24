Вице-премьер Испании Рибера: поставки газа из России в Европу за год упали на 80%

Чиновница рассказала, что ЕС готовится к полному сокращению поставок из РФ.

В Испании заявили, что поставки газа из России в Европу за год упали более чем на 80%. Соответствующей информацией с журналистами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-ЙОрке заявила местный министр по вопросам экологического перехода в энергетике и демографического вызова Тереза Рибера. Чиновница пояснила, что из РФ в регион объем природного голубого топлива упал более чем на 82%. В настоящее время Мадрид призывает коллег из ЕС готовиться к полному сокращению этих поставок ради энергетической безопасности.

Мы должны добиться автономии, мы должны избежать той зависимости, которая показывает большую уязвимость, большую хрупкость для всей экономики и благосостояния граждан Европы. Тереза Рибера, министр по энергетике

Эксперт пояснила, что в январе 2021 года на природный газ из России приходилось около 40% газа, который потреблялся ЕС. Сейчас этот поток энергоресурсов не достигает и 10%.

В Испании надеются на решение разногласий по Финляндии и Швеции на саммите НАТО в Мадриде.

Фото и видео: YouTube / Europa Press