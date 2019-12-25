Глава МО Нидерландов призвала ЕС взять ответственность за свою безопасность

Дилан Йешильгёз-Зегериус объяснила причину роста военных расходов страны.

Европейское региональное сообщество и конкретно Нидерланды должны сами брать на себя ответственность за национальную безопасность. Такое мнение выразила новый министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус. Местная чиновница дала комментарий в эфире телеканала NPO 1 в день вступления в должность. Она прокомментировала для прессы планы нового кабинета министров по резкому увеличению оборонных расходов. По данным министра, существенные вложения в сферу защиты государства потребуют от властей "сложных решений". Однако эти постановления окупятся обеспечением долгосрочной безопасности в ЕС и союзников.

Пришло время, чтобы мы взяли это в свои руки. Как Нидерланды, так и Европа - ради собственной безопасности. Дилан Йешильгёз-Зегериус, глава Минобороны Нидерландов

Напомним, что правительство Нидерландов было сформировано леволиберальной партией "Демократы-66", праволиберальной Народной партией за свободу и демократию, движением "Христианско-демократический призыв". Власти приведены к присяге 23 февраля. Торжественная церемония состоялась в королевской резиденции Хёйс-тен-Бос, расположенной на территории Гааги. на мероприятии присутствовал монарх Виллем-Александер.

