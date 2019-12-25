Европа не нашла доказательств, свидетельствующих в пользу ранее выдвинутых обвинений в адрес Москвы.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф признал, что Европейский союз до сих пор не располагает доказательствами причастности российского руководства к запуску беспилотников на европейской территории. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью украинским журналистам из местного издания Kyiv Independent.

К сожалению, мы не можем доказать, кто стоял за этим, но много предположений о том, что, возможно, это Россия, однако, мы не можем доказать этого. Дик Схоф, премьер-министр Нидерландов

Напомним, что западные СМИ из ряда европейских стран сообщали об обнаружении БПЛА вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в воздушном пространстве Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления властей о причастности к произошедшему Москвы. Официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков ранее объяснил прессе, что сейчас в Европе много политических лидеров, которые склонны во всем винить Кремль, но делают они это безосновательно и огульно.

