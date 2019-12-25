Нидерланды объявили двух израильских министров персонами нон грата

Министры могут появиться в базе данных SIS, "въезд которым в Шенгенскую зону нежелателен".

Власти Нидерландов объявили министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главу израильского Минфина Бецалеля Смотрича персонами нон грата. Эти чиновники из еврейского государства больше не смогут въезжать на территорию данной европейской страны. Соответствующее заявление сделали местные журналисты с телеканала NOS со ссылкой на письмо руководителя внешнеполитического ведомства Каспара Велдкампа к голландскому парламенту. В тексте дипломат написал законодателям, что Смотрич и Бен-Гвир неоднократно способствовали разжиганию насилия против населения Палестины, а также выступали за расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и призывали общественность к этническим чисткам в секторе Газа. Дополнительно Нидерланды планируют добиться внесения обоих министров в Шенгенскую базу данных SIS как лиц, "въезд в Шенгенскую зону нежелателен". Известно, что израильский посол будет вызван в МИД Нидерландов с целью "

.... напомнить властям еврейского государства о необходимости соблюдать нормы международного гуманитарного права. текст письма от МИД Нидерландов

Напомним, что 18 мая израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках своей широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Военнослужащие поставили перед собой цель окончательный разгромить силы радикального движения ХАМАС и освободить всех удерживаемых в палестинском анклаве израильских заложников. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху говорил, что по результатам проведенной операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину.

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