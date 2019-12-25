Нетаньяху осудил решение Франции признать Палестину

Премьер Израиля сравнил Палестину с марионеточным государством.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальных сетях осудил решение французского президента Эммануэля Макрона официально признать государство Палестина. Еврейский политик заявил, что этот шаг поощряет террор и грозит созданием на Ближнем Востоке. О своем решении публично власти из Елисейского дворца объявят в рамках выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, запланированном на сентябрь 2025 года.

Палестинское государство в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Давайте проясним: палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля. Биньямин Нетаньяху, премьер-минимтр Израиля

Дополнительно местное издание Jerusalem Post сообщило читателям, что министр по обороне в еврейском государстве Исраэль Кац назвал решение Эмманюэля Макрона позором. Израильский чиновник заявил, что его страна не допустит создания палестинского государства. Газета также приводит слова министра транспорта Израиля Мири Регев. Она призвала Париж обратить внимание не на Палестину, а на Францию, утверждая, что "Париж уже больше похож на Кабул".

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Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו