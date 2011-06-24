Израиль нанес новые авиаудары в сирийской провинции Эс-Сувейда

В США не поддержали недавние удары ЦАХАЛ по Сирии.

Израильские военнослужащие в ночь на пятницу, 18 июля, совершили новые авиационные удары по сирийской провинции Эс-Сувейда, а также одноименному городу с преимущественно друзским населением. Соответствующее заявление опубликовано местными журналистами из новостного агентства SANA. Накануне сирийские правительственные войска покинули территорию провинции, там был введен режим прекращения огня, а контроль за обеспечением правопорядка передан профильному комитету, в который входят чиновники и духовные лидеры друзов.

Напомним, что иностранные СМИ 14 июля рассказали о том, что в городе в столкновениях правительственных сил с друзами погибли по меньшей мере 34 человека. В пятницу, 18 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа публично распространил заявление, обвинив друзских боевиков в Эс-Сувейде в нарушении режима прекращения огня. Глава государства также предостерег от Израиль от "продолжающегося вопиющего вмешательства" во внутренние дела Сирии. По словам политика, эти действия со стороны еврейского государства приведут лишь к дальнейшему хаосу и разрушениям. В среду, 16 июля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по зданию генерального штаба Вооруженных сил Сирии и президентскому дворцу, находящемуся в Дамаске. Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на обязательствах по сохранению приграничной демилитаризованной зоны в юго-западной части и защите местного друзского населения.

В вашингтонской администрации, по словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, "не поддержали недавние израильские удары" по Сирии.

Politico: в ЕС не исключают приостановку соглашения об ассоциации с Израилем.

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