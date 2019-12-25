Глава МО Латвии выступил против создания европейской системы ядерного сдерживания

Андрис Спрудс уверен, что "зонтик" НАТО сможет защищать регион.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс выступил против создания в европейском регионе собственной системы ядерного сдерживания. В интервью редакционному объединению RND прибалтийский чиновник заметил, что сейчас коллективный Брюссель защищен "зонтиком" НАТО, а в Риге не сомневаются, что этот способ сдерживания агрессии обеспечит безопасность союзников и в будущем. В рамках существующего блока ядерное оружие для целей сдерживания в ЕС предоставляют Франция, Великобритания и США. Латвия видит задачу не в том, чтобы стать независимыми от вашингтонской администрации в военном отношении.

Европа должна вносить существенный вклад в общую безопасность в рамках НАТО. Европейским странам альянса необходимо вооружаться и брать на себя больше ответственности в непосредственной близости от своих границ, но всегда в сотрудничестве с США. Андрис Спрудс, глава Минобороны Латвии

Фото: YouTube / Latvijas Radio