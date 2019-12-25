  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава МО Латвии выступил против создания европейской системы ядерного сдерживания
Сегодня, 14:24
102
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Глава МО Латвии выступил против создания европейской системы ядерного сдерживания

0 0

Андрис Спрудс уверен, что "зонтик" НАТО сможет защищать регион.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс выступил против создания в европейском регионе собственной системы ядерного сдерживания. В  интервью редакционному объединению RND прибалтийский чиновник заметил, что сейчас коллективный Брюссель защищен "зонтиком" НАТО, а в Риге не сомневаются, что этот способ сдерживания агрессии обеспечит безопасность союзников и в будущем. В рамках существующего блока ядерное оружие для целей сдерживания в ЕС предоставляют Франция, Великобритания и США. Латвия видит задачу не в том, чтобы стать независимыми от вашингтонской администрации в военном отношении.

Европа должна вносить существенный вклад в общую безопасность в рамках НАТО. Европейским странам альянса необходимо вооружаться и брать на себя больше ответственности в непосредственной близости от своих границ, но всегда в сотрудничестве с США.

Андрис Спрудс, глава Минобороны Латвии

Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

Фото: YouTube / Latvijas Radio

Теги: андрис спрудс, латвия, минобороны, прибалтика, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии