Глава МИД Японии считает, что у него сложились "доверительные отношения" с Лавровым

Тосимицу Мотэги

Глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги выразил уверенность в том, что у него сложились "доверительные отношения" с главой российского министерства по иностранным делам Сергеем Лавровым. Эта тема поднималась в ходе прений в профильном комитете верхней палаты местного парламента. Дипломат ответил на вопрос от законодателя Мунэо Судзуки, представляющего Либерально-демократическую партию. Мотэги напомнил депутату о том, что у него в свое время состоялось несколько переговоров с коллегой из Москвы, в том числе мероприятия проводились в неформальной обстановке.

Я думаю, что у нас сложились доверительные отношения. Тосимицу Мотэги, глава МИД Японии

Однако Тосисицу Мотэги повторил обычную позицию с критикой действий Вооруженных сил России на Украине. Иностранец уверен, что из-за ухудшения японско-российских отношений говорить сейчас о каком-либо возобновлении мирных переговоров не приходится. Глава МИД Японии заметил, что властям из Токио важно поддерживать диалог с Кремлем, так как для урегулирования имеющихся вопросов и проблем важно беседовать с партнерами из соседнего государства.

Фото: YouTube / 茂木としみつの改革チャンネル