Глава МИД Японии счел неприемлемым запрет на въезд в РФ

Такэси Ивая напомнил о причинах введения санкций в отношении Москвы.

Глава японского министерства по иностранным делам Такэси Ивая, которому вместе с еще восемью гражданами страны в качестве ответной меры был закрыт въезд на российскую территорию, считает этот шаг со стороны Москвы неприемлемым. При этом, по мнению иностранного дипломата, Токио необходимо поддерживать коммуникацию с Кремлем. Дипломат призвал не перекладывать ответственность на Японию за положение, в котором оказались двусторонние контакты с РФ. Он напомнил СМИ о том, что санкционные меры были приняты правительством в связи с украинским кризисом.

Отношения между Японией и Россией в настоящее время находятся в сложном состоянии, однако существует много вопросов, требующих решения, особенно между дипломатическими ведомствами, поэтому есть вещи, по которым необходима коммуникация с Россией. Такэси Ивая, глава МИД Японии

Напомним, что 3 марта российское внешнеполитическое ведомство объявило о том, что в качестве ответной меры на санкционную политику Токио наша страна закрывает въезд девяти гражданам Японии. В перечне оказались глава МИД Ивая, посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, бывший посол на Украине Кунинори Мацуда, старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара, руководитель офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага, а также главы местных компаний IHI Corporation, Isuzu Motors Limited, Prodrone и Cyberdyne.

Глава МИД Японии резко сменил риторику о России.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA