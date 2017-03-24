Глава МИД Японии резко сменил риторику о России

Такэси Ивая оценил потепление отношений между Москвой и Вашингтоном.

Впервые за долгое время в японском внешнеполитическом ведомстве рассказали о необходимости найти взаимопонимание с Москвой. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с местными журналистами сделал глава министерства по иностранным делам Такэси Ивая. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ не стандартной фразой о сложных взаимоотношениях с Россией. Ранее, начиная с бывшего премьер-министра Фумио Кисиды, фраза о трудностях, а также о том, что власти Японии будут исходить из своих национальных интересов, начиналась со слов "из-за нападения на Украину".

Если говорить о японо-российских отношениях, то между нашими странами есть много проблемных моментов, японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, но, с другой стороны, мы считаем, что Россия — страна-сосед и необходимо и взаимопонимание. Такэси Ивая, глава МИД Японии

Таким образом японский министр ответил вопрос о том, будут ли изменения в политике Токио в адрес Москвы из-за возможных сдвигов в российско-американских контактов..

Глава МИД Японии заявил, что не знает о воровстве выделенной Киеву помощи.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA