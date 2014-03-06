Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношении России

Тосимицу Мотэги озвучил основную обеспокоенность Токио политикой Пекина.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании глав внешнеполитических ведомств на саммите G7 выразил обеспокоенность по целому ряду вопросов, касающихся политики Китая. При этом в отношении Москвы он призвал страны ограничиться разработкой "солидарного подхода".

Особое беспокойство Токио вызывают попытки КНР изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Тосимицу Мотэги также негативно оценил обстановку в Тайване и проблему прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Напомним, что в рамках встречи министров поднимались региональные вопросы. В частности, британцы отметили усиление активности РФ около украинской государственной границы. Поведение военных из РФ представители Лондона назвали "пагубным". Мероприятие проводится с 3 по 5 мая в британской столице. Встреча является подготовительной точкой к проведению в июне 2021 года встречи лидеров стран "большой семерки".

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