Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношении России

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании глав внешнеполитических ведомств на саммите G7 выразил обеспокоенность по целому ряду вопросов, касающихся политики Китая. При этом в отношении Москвы он призвал страны ограничиться разработкой "солидарного подхода".
Особое беспокойство Токио вызывают попытки КНР изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Тосимицу Мотэги также негативно оценил обстановку в Тайване и проблему прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
Напомним, что в рамках встречи министров поднимались региональные вопросы. В частности, британцы отметили усиление активности РФ около украинской государственной границы. Поведение военных из РФ представители Лондона назвали "пагубным". Мероприятие проводится с 3 по 5 мая в британской столице. Встреча является подготовительной точкой к проведению в июне 2021 года встречи лидеров стран "большой семерки".
Японский премьер пообещал договориться с Россией по Курилам.
Фото: Pixabay.com
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