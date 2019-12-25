Глава МИД Венгрии рассказал, какую идею будет отстаивать на ГА ООН

Петер Сийярто назвал вопросы, которые Будапешт хочет обсудить в Нью-Йорке.

Глава МИД Венгрии рассказал, какую идею будет отстаивать на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН, проводимой в Нью-Йорке. Дипломат Петер Сийярто пояснил, что страна хочет отстоять отказ от западных предложений, затягивающих и углубляющих конфликт на Украине. Также будапешт предлагает направлять усилия на достижение мира.

Здесь можно обсудить все трудные вопросы,... и мы призываем мир этим воспользоваться... Смотрим на эффективность ГА через эту призму, она может быть эффективной только в том случае, если мы на этой неделе приблизимся к миру. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что неделя высокого уровня 77-й сессии ГА ООН состоится с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке. Делегацию Венгрии возглавит президент страны Каталин Новак. Также в состав делегации войдут несколько государственных секретарей из внешнеполитического ведомства и советников президента Венгрии.

В Венгрии заявили о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины.

Фото и видео: Facebook / Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежащая экстремистской и террористической компании)