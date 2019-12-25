Анита Орбан призвала Украину внести правки в свое законодательство по правам проживающих в стране меньшинств.

Официальный Будапешт заблокирует переговоры о вступлении Украины в Европейский союз в случае отсутствия поправок в закон киевского режима о правах венгерского меньшинства. Соответствующее заявление сделала в рамках выступления в местном парламенте министр по иностранным делам и внешнеполитическим связям Анита Орбан. Иностранная чиновница указала, что власти с Банковой улицы обязались отразить содержание этого соглашения в правовой форме посредством внесения поправок в документы. Украина ожидает, что изменения будут происходить непрерывно в период с 2026 по 2027 года.

То есть, если законодательные поправки, которые украинцы обязаны внести, не будут приняты в 2026 и 2027 годах, то европейские переговоры по каждому кластеру автоматически прекратятся. Анита Орбан, глава МИД Венгрии

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Фото: YouTube / Telex․hu