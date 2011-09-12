Петер Сийярто назвал категории, которые окажутся под запретом в ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза. По данным европейского чиновника, региональное содружество стран намерено ввести эмбарго на золото, поступающее из России, а также запланировать дополнительные ограничения на государственные закупки и прием депозитов. В ограничительный список ЕС также попадут бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги.

В соответствии с планами, среди прочего будет введено эмбарго на золото, ужесточена торговля так называемыми товарами двойного назначения, введены допограничения на госзакупки и прием депозитов. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова.

Фото и видео: Facebook/ Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежщая экстремистской и террористической компании).