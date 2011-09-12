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Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о новом пакете антироссийских санкций ЕС
Сегодня, 6:55
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Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о новом пакете антироссийских санкций ЕС

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Петер Сийярто назвал категории, которые окажутся под запретом в ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о новом пакете антироссийских санкций Евросоюза. По данным европейского чиновника, региональное содружество стран намерено ввести эмбарго на золото, поступающее из России, а также запланировать дополнительные ограничения на государственные закупки и прием депозитов. В ограничительный список ЕС также попадут бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги.

В соответствии с планами, среди прочего будет введено эмбарго на золото, ужесточена торговля так называемыми товарами двойного назначения, введены допограничения на госзакупки и прием депозитов.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто отказался возвращать Орден дружбы, полученный от Лаврова.

Фото и видео: Facebook/  Szijjártó Péter (запрещенная на территории России социальная сеть, принадлежщая экстремистской и террористической компании).

Теги: венгрия, мид, петер сийярто, санкции, седьмой пакет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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