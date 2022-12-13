Глава МИД Венгрии Сийярто призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела страны

Петер Сийярто оценил слова Дэвида Прессмана о противодействии санкциям.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто прокомментировал заявление американского посла Дэвида Прессмана с критикой позиции официального Будапешта по антироссийским западным санкциям. Дипломат призвал иностранного гостя не вмешиватлься во внутренние дела государства. Ранее Прессман обвинил венгерские власти в "противодействии" европейским ограничениям, вводимым в отношении Москвы. Петер Сийрято пояснил, что это высказывание "абсолютно неинтересно", так как посол не имеет никакого отношения в процессам внутри Венгрии и не должен в их вмешиваться в них, так как это "не его работа".

Когда мы принимаем послов, мы подразумеваем это буквально: мы принимаем послов. Люди, которые, как мы считаем, отправлены сюда для улучшения и развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении. Петер Сийярто, лава МИД Венгрии

Чиновник напомнил СМИ о том, что в мире закончилась эпоха "губернаторов и регентов", отправляемых Западом для того, чтобы рассказывать государствам о том, как им жить, закончилась. Петер Сийярто уверен, что никто извне не может говорить суверенным странам об этом.

МИД Венгрии объяснил слова Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном.

Фото и видео: YouTube / ATV Magyarország