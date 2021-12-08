Глава МИД Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал Лиги чемпионов в Петербурге

В среду, 23 февраля, глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы бойкотировать финальный матч Лиги чемпионов, который должен пройти в Петербурге. Об этом сообщает Daily Mail.
Заявление Трасс связано с обострением политической ситуации на Донбассе.
Да. На их месте я бы бойкотировала матч. Лично я не хочу, чтобы футбольный матч в Петербурге состоялся, учитывая то, что делает путинский режим.
глава МИД Великобритании Лиз Трасс
Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге 28 мая 2022 года на "Газпром Арене".
Ранее 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и подписал с ними договоры о дружбе. Путин отметил, что решение назрело уже давно.
Фото: YouTube / The Sun
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