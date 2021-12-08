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Глава МИД Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал Лиги чемпионов в Петербурге
Сегодня, 16:19
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Глава МИД Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал Лиги чемпионов в Петербурге

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Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге 28 мая 2022 года на "Газпром Арене". 

В среду, 23 февраля, глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы бойкотировать финальный матч Лиги чемпионов, который должен пройти в Петербурге. Об этом сообщает Daily Mail.

Заявление Трасс связано с обострением политической ситуации на Донбассе.

Да. На их месте я бы бойкотировала матч. Лично я не хочу, чтобы футбольный матч в Петербурге состоялся, учитывая то, что делает путинский режим.

глава МИД Великобритании Лиз Трасс

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге 28 мая 2022 года на "Газпром Арене". 

Ранее 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и подписал с ними договоры о дружбе. Путин отметил, что решение назрело уже давно.

Фото: YouTube / The Sun

Теги: газпром арена, глава мид великобритании, финал лиги чемпионов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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