Глава МИД Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал Лиги чемпионов в Петербурге

Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге 28 мая 2022 года на "Газпром Арене".

В среду, 23 февраля, глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы бойкотировать финальный матч Лиги чемпионов, который должен пройти в Петербурге. Об этом сообщает Daily Mail.

Заявление Трасс связано с обострением политической ситуации на Донбассе.

Да. На их месте я бы бойкотировала матч. Лично я не хочу, чтобы футбольный матч в Петербурге состоялся, учитывая то, что делает путинский режим. глава МИД Великобритании Лиз Трасс

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге 28 мая 2022 года на "Газпром Арене".

Ранее 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и подписал с ними договоры о дружбе. Путин отметил, что решение назрело уже давно.

Фото: YouTube / The Sun