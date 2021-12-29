Нападающий "Зенита" Даниил Кузнецов продолжит карьеру в «Рубине»

В прошлом сезоне футболист показал себя в 5 матчах в составе сине-бело-голубых.

Игрок "Зенита" Даниил Кузнецов переходит в "Рубин". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба сегодня, 20 февраля.

За сине-бело-голубыми остается право приоритетного выкупа 18-летнего нападающего по фиксированной стоимости. Команда желает спортсмену удачи в карьере.

Напомним, что в прошлом сезоне фанаты видели игрока в 5 матчах. Даниил Кузнецов - воспитанник "Газпром"-Академии. Его дебют состоялся 11 сентября, когда молодого человека пригласили показать себя в Тинькофф РПЛ. 3 ноября он участвовал в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее на Piter.tv: Семак заявил, что "Зенит" едет тренироваться в Марбелью из-за непригодного состояния футбольных полей на базе команды.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"