Семак заявил, что "Зенит" едет тренироваться в Марбелью из-за непригодного состояния футбольных полей на базе команды

"Зенит" отправился на тренировочные сборы в Испанию перед игрой с "Бетисом".

Тренер ФК "Зенит" Сергей Семак объяснил, почему сине-бело-голубые будут тренироваться в Испании. Напомним, команда отправилась на сборы в Марбелью перед матчем против "Бетиса". По словам главного наставника клуба, поля на базе петербургских игроков в непригодном состоянии.

Это не совсем мини-сборы. Ввиду того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии — нам пришлось ехать и готовиться к ответному матчу против "Бетиса" в Марбелье. Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь. Сергей Семак, пресс-служба "Зенита"

Ранее на Piter.tv: Малком стал лучшим игроком матча против "Бетиса".

Фото: пресс-служба сине-бело-голубых