Владимир Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР и подписал с ними договоры о дружбе

Путин отметил, что решение назрело уже давно.

Президент Рф Владимир Путин признал независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и подписал с ними договоры о сотрудничестве.

Вечером 21-го февраля глава государства выступил с внеплановым обращением к россиянам. Путин много говорил об истории и о том, что Ленин был "архитектором" Украины. Также он вспомнил о дружеских отношениях, которые ранее связывали соседние государства. Сейчас, по мнению президента, власть захватили представители олигархии, а "советское наследие было разворовано".

Так как военные действия на Украине продолжаются, он вынужден признать суверенитет ДНР и ЛНР.

В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение, незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное Собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два этих документа будут подписаны в самое ближайшее время. Владимир Путин.

В ходе обращения он предупредил о том, что, если боевые действия не будут приостановлены, "вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режим".

Сразу же после обращения Путин подписал документы. В одном зале с ним находились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.