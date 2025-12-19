Андрей Сибига рассказал, что ЕС не будет подписывать документ о мире, а сосредоточиться только на гарантиях безопасности.

Москва и Киев по отдельности подпишут с вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе 20-пунктный мирный план, а подписи Европейского союза на документе не будет. Соответствующей информацией с журналистами местной газеты "Европейская правда" поделился министр по иностранным делам Украины Андрей Сибига. Глава внешнеполитического ведомства соседнего с Россией государства отметил, что условия все еще могут меняться. Однако на текущий момент делегаты обсуждают именно такую конструкцию. Речь идет о подписании двусторонних документов.

Если говорить исключительно об этой 20-пунктовой рамке, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией — должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс. Андрей Сибига, глава МИД Украины

Журналисты из данного СМИ обратили внимание дипломата на то, что один из пунктов мирного плана касается вступления Украины в Европейский союз. Андрей Сибига заметил, что даже если подписи коллективного Брюсселя под документом нет, то в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с международными союзниками по региону. Глава МИД Украины добавил, что Европаявляется участником гарантий по безопасности.

