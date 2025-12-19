Андрей Сибига недоволен решением FIFA по обсуждению снятия бана с российских команд.

Глава украинского министерства по иностранным делам Андрей Сибига оскорбил президента ФИФА (FIFA) Джанни Инфантино из-за слов западного руководителя о бесполезности санкционного давления в отношении российских команд. Соответствующий комментарий на данное высказывание украинский чиновник сделал через социальные сети. Таким образом он оценил речь Инфантино о том, что международная организация обязана рассмотреть вопрос по снятию запрета на участие команд из России в соревнованиях.

Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить конфликт. Андрей Сибига, глава МИД Украины

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские национальные сборные и клубы от участия в состязаниях на неопределенный срок. Эта мера давления зафиксирована из-за событий, происходящих на Украине.

Зеленский готов встретиться с Путиным, заявил глава МИД Украины.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / MFA of Ukraine