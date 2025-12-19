Андрей Сибига сообщил о том, какие пункты могут обсудить лидеры Украины и России друг с другом.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для того, чтобы обсудить с политическим деятелем территориальные вопросы и ситуацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Соответствующей информацией с журналистами местной газеты "Европейская правда" поделился министр по иностранным делам Украины Андрей Сибига.

Как вы знаете, всё еще остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы. Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать. Андрей Сибига, глава МИД Украины

Напомним, что в прошлую субботу, 24 января, в ОАЭ завершились двухдневные трехсторонние переговоры о безопасности между делегатами из Москвы, Вашингтона и Киева. Этот саммит носил закрытый характер. На мероприятии поднимались вопросы, связанные с деэскалацией кризисной ситуации в регионе, экономикой, территориями Донбасса и статусом ЗАЭС. Следующий раунд обсуждений запланирован на первое февраля.

Фото: YouTube / Європейська правда