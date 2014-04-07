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Глава МИД Турции рассказал о переговорах по зерновой сделке

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Хакан Фидан посетил с рабочим визитом столицу Украины.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан заявил о том, что Анкара ведет систематические переговоры с Россией, Украиной и ООН по возобновлению зерновой сделки. Соответствующее заявление иностранный дипломат сделал в ходе совместной пресс-конференции в Киеве. Ранее он встретился с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем. Специалист добавил, что власти страны сохраняют надежду на достижение позитивного результата по теме, связанной с возобновлением действия черноморской инициативы.

Активизация этой инициативы является приоритетной для Турции. Наш господин президент ведет очень систематическую работу по этому вопросу с ООН, РФ и Украиной.

Хакан Фидан, глава МИД Турции

Анкара призвала ЕС одобрить вступление Турции в союз, пока есть такая возможность.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: зерновая сделка, мид, переговоры, турция, хакан фидан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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