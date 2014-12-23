Анкара призвала ЕС одобрить вступление Турции в союз, пока есть такая возможность

Хакан Фидан выступил с заявлением на пресс-конференции в Анкаре.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан публично призвал Европейский союз одобрить заявку республики на вступление, пока у регионального содружества есть такая возможность. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках совместной пресс-конфереции с болгарской коллегой Марией Габриэль, организованной по результатам двусторонней рабочей встречи в Анкаре.

Членство Турции в ЕС открывает новые возможности как для ЕС, так и для нашего региона. Я рекомендую европейским лидерам воспользоваться новым окном возможностей, пока оно не закрылось. Хакан Фидан, глава МИД Турции

Глава болгарского внешнеполитического ведомства в свою очередь заявила о поддержке Софией вступления Анкары в ЕС. Мария Габриэль подчеркнула, что страна находится в процессе европейской интеграции, а Болгария поддерживает стремление Турции в отношении членства в ЕС.

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Фото и видео: YouTube / Cumhuriyet