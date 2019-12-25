Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции осудил военное присутствие США в Сирии. Об этом в эфире местного телеканала NTV рассказал глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Чиновник считает, что американские силы присутствуют в регионе только из-за наличия там нефти. Он также выступил с критикой Вашингтона из-за контактов с представителями Рабочей партии Курдистана и незаконными вооруженными формированиями.

Если США решат уйти из Сирии – это их выбор. Но в Сирии они находятся не по приглашению, общих границ у них нет. Мы там находимся, потому что у нас общая граница, угроза терроризма, мы имеем право там находиться. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Эксперт уточнил, что в настоящее время Анкара ведет переговоры с официальным Дамаском по поводу повышения уровня безопасности Сирии на уровне разведки и спецслужб. При этом политического диалога в данном направлении нет. Глава МИД Турции напомнил, что поддерживает территориальную целостность соседнего государства и предоставление гуманитарной помощи.

Чавушоглу: С-400 у РФ является завершенным делом.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu