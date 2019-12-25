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Чавушоглу: С-400 у РФ является завершенным делом
Сегодня, 11:40
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Чавушоглу: С-400 у РФ является завершенным делом

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В МИД Анкары оценили кризис в отношениях с американской стороной.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил журналистам местного телеканала NTV о том, что США должны принять, что приобретение российских зенитных ракетных установок С-400 является завершенным делом. Таким образом чиновник прокомментировал журналистам вопрос о кризисе в дипломатических отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

США должны принять, что это завершенная сделка.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой комплексов С-400. Таким образом Анкара стала первым государством НАТО, получившим российские ЗРС. Это вызвало резко негативную реакцию со стороны стран-участниц Североатлантического военного альянса и США в отдельности. Пентагон исключил Анкару от программы производства F-35. 

Турция не получала приглашение талибов на мероприятие из-за объявления состава кабмина.

Фото: Pixabay.com

Теги: мевлют чавушоглу, с-400, турция
Категории: Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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