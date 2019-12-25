Мевлют Чавушоглу напомнил о необходимости создать инклюзивное правительство в Афганистане.

Турция не получала приглашение талибов на мероприятие из-за объявления состава кабмина. Об этом в эфире местного телеканала рассказал глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Он уточнил, что официальные власти Анкары не получали приглашения посетить Кабул в честь оглашения представителей местного правительства после прихода к власти радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Чиновник напомнил, что страна не спешит с признанием боевиков в качестве действующей власти и выступает на инклюзивность нового кабмина Афганистана.

Сейчас у нас нет какой-либо позиции, поскольку правительство не сформировано. Нам не поступало какое-либо приглашение. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Ранее арабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя талибов заявил, что движение "Талибан" пригласило несколько стран, включая Россию, принять участие в мероприятии, на котором будет оглашен список нового правительства Афганистана. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что дипломаты Москвы примут участие в мероприятии, если оно будет инклюзивным.

Турция работает с Катаром и США по вопросу управления аэропортом Кабула.

Фото: Pixabay.com