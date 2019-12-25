Турция работает с Катаром и США по вопросу управления аэропортом Кабула

Мевлют Чавушоглу рассказал о частичном возобновлении работы международной воздушной гавани Афганистана.

Турция работает совместно с Катаром и американскими представителями по вопросу управления аэропортом столицы Афганистана - Кабула. Об этом в эфире местного телеканала NTV сообщил глава внешнеполитического ведомства Анкары Мевлют Чавушоглу.

Мы работаем с Катаром и США по вопросам управления аэропортом Кабула. В настоящее время самолеты могут взлетать и совершать посадку в аэропорту. Некоторые авиалинии уже возобновили рейсы. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Глава МИД Турции уточнил, что руководство "Талибана" (зпрещенная на территории РФ террористическая организация) способна обеспечивать беопасность воздушных ворот Афганистана, а также территорию за пределами Кабула. При этом безопасность самого аэропорта следует гарантировать представителям охранной компании объекта или одному-нескольким государствам, которым международное сообщество доверится. Сейчас в аэропорту Кабула работают 19 турецких технических специалистов.

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