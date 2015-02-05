Глава МИД Турции обвинил Запад в лицемерии в вопросе урегулирования в Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан обвинил Запад в лицемерии в вопросе урегулирования в Газе. Его слова приводит издание Daily Sabah.
По словам Фидана, западные страны рассматривают конфликт на Украине как преступление, а к конфликту Израиля и Палестины относятся как к естественному и законному. Он также отметил, что кризис в Газе обнажил слабость мирового порядка. Также глава МИД отметил, что Турция ценит позицию Ирландии, Испании, Норвегии и Словении, которые присоединились к списку государств, признающих Палестину.
Ранее в Госдепе назвали все еще возможной сделку по прекращению огня в Газе.
Видео: aa.com.tr
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все