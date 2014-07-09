Глава МИД Турции обсудил с иранским коллегой конфликт в Газе

В Анкаре подняли вопрос о возможном разрастании конфликта на Ближнем Востоке.

Глава турецкого министерства по иностранным делам Хакан Фидан заявил, что обсудил с иранским коллегой Хосейн Амир Абдоллахияном недопустимость распространения конфликта в секторе Газе на Сирию. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции, организованной в Анкаре.

Мы имели возможность обсудить с моим коллегой региональные вопросы. В частности, подчеркнули недопустимость того, чтобы конфликт в Газе распространился на территорию Сирии. Также была обсуждена ситуация в Сирии. Хакан Фидан, глава МИД Турции

МИД Турции заявил о "сигналах тревоги" в ряде стран из-за зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Haber Global