Фейсал Микдад рассказал о расхищении американцами нефти в Сирии.

США поддерживают террористические группировки в Сирии вооружением, а также продолжают оккупацию части территории государства на Ближнем Востоке. С соответствующим заявлением в рамках совместного брифинга с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым в Москве рассказал Фейсал Микдад. Чиновник уверен в том, что американцы занимаются противоправной деятельностью в республике ради хищения местных природных ресурсов.

США оккупируют некоторые территории…В последнее время 500 цистерн нефти они вывезли с территории Сирии, хотя гражданин Сирии не может завести машину, потому что нет нефтяных продуктов для этого. Фейсал Микдад, глава МИД Сирии

Эксперт добавил, что западные страны реализуют в мире только собственные национальные интересы, даже если это происходит "за счет жизни детей Сирии". Фейсал Микдад подчеркнул, что если Вашингтон продолжит, как и обещал ранее, борьбу против Москвы "до последнего украинца", то властей США эта проблема не будет волновать, так как они не беспокоятся ни за свободу человека, ни за суверенитет стран.

Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией.

Фото и видео: МИД России