Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией

Фейсал Микдад призвал Анкару вывести свои войска с территории САР.

Глава сирийского внешнеполитического ведомства назвал условие возобновления отношений с Турцией. Информацией чиновник поделился на совместной пресс-конференции с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым в Москве.По словам Фейсала Микдад, а для нормализации и восстановления дипломатических отношений между Анкарой и Дамаском требуется выполнить условие того, чтобы Вооруженные силы Турции покинули территорию страны Ближнего Востока.

Усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии - это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории Сирии. Мы не будем ставить никаких условий, но турецкая оккупация должна закончиться на территории Сирии. Фейсал Микдад, глава МИД Турции

Фейсал Микдад подчеркнул, что выход турецкой армии из региона поможет вернуть отношения между странами к тому моменту,в котором они находились до начала войны.

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Фото и видео: МИД России