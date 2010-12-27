Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла. Сайфуддин Абдулла выразил благодарность за массовые закупки со стороны России. Об этом дипломат заявил руководителю МИД Сергею Лаврову в рамках личной встречи.
Министры обсудили возможность расширения сотрудничества между странами в нескольких направлениях. Особую заинтересованность глав МИД вызвал обмен опытом в сферах образования и авиакосмической отрасли.
Ранее Piter.tv писал о том, что Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по крушению МН17 на Украине.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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