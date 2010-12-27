Государства планируют развивать отношения в нескольких сферах.

Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла. Сайфуддин Абдулла выразил благодарность за массовые закупки со стороны России. Об этом дипломат заявил руководителю МИД Сергею Лаврову в рамках личной встречи.

Министры обсудили возможность расширения сотрудничества между странами в нескольких направлениях. Особую заинтересованность глав МИД вызвал обмен опытом в сферах образования и авиакосмической отрасли.

Ранее Piter.tv писал о том, что Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по крушению МН17 на Украине.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

