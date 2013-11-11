Глава МИД Кулеба: посольства Украины получили 17 писем со взрывчаткой и глазами животных

Дипломат обвинил в ситуации Москву или "сочувствующих ей".

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о том, что посольства страны получили 18 анонимных посылок с настоящими и фальшивыми взрывчатками и частями животных (коров, свиней). В частности, адресаты получали вырванные глаза зверей. В эфире американского телеканала CNN дипломат отметил, что имеет место кампания по запугиванию сотрудников киевского режима в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, Казахстане и США.

Все началось со взрыва у посольства Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным, и я бы даже сказал больным. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник отметил, что подобные письма стали ответом на дипломатический ужас, который Украина создала на глобальной арене российской стороне. В МИД Украины считают, что за такую деятельность ответственна либо Москва, либо те, кто симпатизируют руководству Кремля. Дмитрий Кулеба полагает, что эти лица "пытаются посеять страх".

Украина намерена добиваться от Запада передачи ей систем ПВО Patriot.

Фото и видео: YouTube / CNN