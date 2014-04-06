Украина намерена добиваться от Запада передачи ей систем ПВО Patriot

Дмитрий Кулеба рассказал, в чем нуждаются ВСУ и аварийные службы Украины.

Украина намерена добиваться от Запада передачи ей в качестве военной помощи американских систем противовоздушной и противоракетной воздушной обороны Patriot, а также трансформаторов, необходимых для восстановления энергетической системы государства. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба. Чиновник выступил перед СМИ, говоря о своем предстоящем участии во встречах глав внешнеполитических ведомств Североатлантического военного альянса, проходящей в Бухаресте.

На заседаниях в Бухаресте и Лодзи у меня будут два ключевых месседжа: Patriot и трансформаторы. Время разговоров прошло. Пока кто-то размышляет, какой генератор поставить и каким путем, украинцы мерзнут. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник пояснил, что для украинских властей критически важно восстановить собственные энергетические мощности, а также обеспечить их защиту от дальнейших воздушных ударов с российской стороны. По словам Дмитрия Кулеба, эти цели должны быть достигнуты за счет укрепления систем ПВО и ПРО для страны. Киев призывает Запад увеличивать свои мощности по изготовлению средств вооружений, чтобы передать Украине новые устройства для контрбатарейной борьбы.

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что у ЕС нет права уставать от помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / NATO News