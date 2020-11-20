Бруно Родригес Паррилья заявил, что Гавана не причастна ко вмешательству в американские выборы.

Глава МИД Кубы назвал ложью и клеветой предположения о ее вмешательстве в выборы в США. Министр внешнеполитического ведомства Бруно Родригес Паррилья опроверг заявление команды Дональда Трампа о том, что Куба могла вмешаться в американские президентские выборы в 2020 году.

Представители президента Трампа безжалостно лгут, распространяя недостоверную информацию о предполагаемом вмешательстве Кубы в выборы в США. Это чистая клевета. В отличие от Госдепартамента США, Куба не вмешивается в избирательный процесс в других странах Бруно Родригес Паррилья, глава МИД Кубы

Напомним, что адвокат избирательного штаба Дональда Трампа Сидни Пауэлл заявила общественности о том, что Китай, Куба и Венесуэла предположительно влияют на электронное оборудование, которое используется для подсчета голосов в США. По мнению юриста, предвыборная кампания республиканского кандидата имеет свидетельства на этот счет. Показания их источники готовы дать под присягой в суде.

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Видео: YT / cubaminrex cu, IllinoisChannelTV