Всем приехавшим на Кубу иностранным гражданам сделают тест на COVID-19.

Куба откроет острова для туристов 1 июля. Сообщение об этом появилось на странице министерства культуры страны в Twitter.

Известно, что правительство Кубы разрешило иностранным туристам отдыхать на пяти коралловых островах на севере и юго-востоке страны. Это Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария.

При этом всем приехавшим на Кубу иностранным гражданам сделают тест на COVID-19. Передвижение туристов будет ограничено только той территорией, на которой они проживают. Это правило второго этапе перехода к "новой нормальности", заявили в кубинском кабмине. На третьем туристам разрешат передвижение по всей Кубе.

Открытая продажа туристических путёвок на Кубу началась в четверг, 18 июня.

Ранее в АТОР рассказали, как Куба будет принимать туристов.