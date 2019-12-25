Туристам не придется проводить две недели в карантине.

В АТОР рассказали, как Куба будет принимать туристов. В Ассоциации туроператоров России сослались на заявление советника посольства страны Хуана Карлоса Эскалона. Чиновник считает, что в 2020 году границы Кубы откроются для путешественников не раньше середины июня. До этого курорты будут функционировать только для местного населения.

Для иностранных туристов не будет 15 дневного карантина. В каждом отеле появится медпункт с врачом и медсестрой, два раза в день (перед завтраком и ужином) гостям будет проводиться температурный скрининг Хуан Карлос Эскалон

Эксперт добавил, что сейчас власти подготавливают курорты к полноценной работе.Чиновники восстанавливают песчаные полосы пляжей и проводят реновацию отелей.

Напомним, что воздушное пространство Кубы закрыто с 1 апреля до 1 июля включительно. Предположительно, первыми туристами после открытия границ на Кубе станут граждане Канады и США. На Кубе напомнили, что в феврале и марте 2020 года Россия дала рекордные показатели по количеству прибывших туристов. Однако решение о возобновлении выездного туризма будут принимать власти Москвы.

На кубе в первую очередь начнут работу островные курорты Кайо-Санта-Мария и Кайо-Коко. Благодаря изолированности отелям легче всего соблюдать новые протоколы обслуживания гостей.

В Госдуме назвали возможные сроки открытия пляжей.