Ван И провел телефонные переговоры с Сергеем Лавровым.

Глава МИД Китая считает КНР и Россию "глобальными стабилизаторами". Об этом Ван И сообщил в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. Иностранец добавил, что двустороннее стратегическое сотрудничество между их странами приносит результаты.

Россия и Китай активно участвуют в международном сотрудничестве в борьбе с эпидемией, способствуют политическому урегулированию различных острых региональных вопросов, играют роль глобального стабилизатора Ван И, глава МИД Китая

В Пекине заметили, что готовы поддерживать контакты с Москвой на высоком уровне. Дипломат напомнил, что в 2021 году будет отмечаться 20-летие с момента подписания "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", подписанного РФ и КНР.

Россия и ФРГ обвинили друг друга в политизации вопроса санкций КНДР.

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