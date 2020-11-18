Германия недовольна, что РФ говорит о нефти не в баррелях, а тоннах.

Россия и ФРГ обвинили друг друга в политизации вопроса санкций КНДР в Совете Безопасности ООН. Постоянный представитель Германии при организации Кристоф Хойсген считает, что Москва и Пекин намеренно политизируют вопрос подсчета количества нефти, ввозимой Северной Кореей.

Хотя это не сложный для исправления вопрос, стало ясно, что обе делегации политизируют данную тему...Несмотря на несколько попыток, которые предпринимались в течение не менее трех лет, нам не удалось урегулировать вопрос о коэффициенте конверсии из-за того, что его блокируют Россия и Китай Кристоф Хойсген, постпред ФРГ

По мнению эксперта, Россия и КНР уведомляют ООН о количестве импортируемого переработанного топлива в КНДР не в баррелях, а в тоннах. Это усложняет процесс подсчета для Совета Безопасности.

Российский представитель отметил, что резолюция не определяет, в какой именно единице измерения должна предоставляться информация. Обозначение в тоннах соответствует национальным и международным стандартам, а также рекомендовано Международным бюро мер и весов.

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Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций