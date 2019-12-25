Руперт Колвилл прокомментировал проведенные в США выборы.

В ООН не нашли крупных нарушений прав человека на выборах в США. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Управления Верховного комиссара по профильному направлению Руперт Колвилл. Чиновник отметил, что Вашингтон не допустил серьезных нарушений прав человека, которые подорвали бы право на голосование.

Мы не отметили присутствия общих нарушений прав человека, которые могли бы иметь негативные последствия на право на голосование. Хотя могли быть какие-то отдельные инциденты Руперт Колвилл, представитель Верховного комиссара ООН

Эксперт добавил, что в ООН сделали все возможное, чтобы отследить соблюдение прав человека в стране, в которой наблюдатели не присутствовали.

МИД призвал США сохранить целостность ядерной сделки с Ираном.

Фото: Pixabay.com